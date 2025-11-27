MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (2)

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonrasındaki sürece ilişkin, "Şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda 17 kişilik karinalı bot muayene ve kabul faaliyetinin tamamlanarak envantere alındığını ifade etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin (MKE) çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamladığını belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi' kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir."

1-4 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanacağını duyuran Aktürk, diğer yandan Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığı ile Baykar Şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin test ve provaların 1-3 Aralık'ta Antalya'da yapılmasının planlandığını aktardı.

Aktürk, "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır." bilgilerini verdi.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında bilgi veren Aktürk, "11 Kasım'da başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2025 yılı bando sınıfı muvazzaf subay/astsubay adayı temini' başvuruları 30 Kasım'da sona erecektir." dedi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırların güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, denizlerde ve semalarda ulusal hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiği tüm görevleri dün olduğu gibi bugün ve yarın da azim, kararlılık ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.

"Lübnan ve GKRY arasındaki anlaşma"

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşmanın sorulması üzerine yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiası

Ukrayna'ya Türk askerinin gidip gitmeyeceğine yönelik soru üzerine, şunlar kaydedildi:

"Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır."

"Bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişlerinin yasaklanması"

Bakanlık, 11 Kasım 2025'te C-130 askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olanların kimlik bilgilerinin, Milli Savunma Bakanlığının resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı.

Sürece ilişkin, "Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır." açıklaması yapıldı.

