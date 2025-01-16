MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla, 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, tüm birlik ve kurumlarla ülkenin savunması için her geçen gün daha da güçlenmeye devam edildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Milli Mücadeleden bu yana en kapsamlı en yoğun ve etkin görevleri üstün başarıyla icra ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla, 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diğer yandan geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecektir."

2 bin 695 şahıs hududu geçemeden engellendi

Aktürk, hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenerek fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunu belirterek, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahsın yakalandığını kaydetti.

2 bin 695 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, Kafkaslar'dan Karadeniz'e, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada önemli inisiyatifler üstlendiğine vurgu yaparak, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varoluş mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatlarının yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Suriye

Suriye'de, istikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz."

Aktürk, 20 Ocak 2018'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit verilen 72 Mehmetçik 72 savaş uçağın hava taarruzuyla başlayan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'inci yıl dönümüne ilişkin, "Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan, hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Orta Doğu'da bir yılı aşkın süredir uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkati çekerek, "Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikatlarına ilişkin bilgi de veren Aktürk, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta Kış-2025 Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını söyledi.

Aktürk, "Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek tatbikata, 10'u fiili ve 6'sı gözlemci olmak üzere toplam 16 ülke katılım sağlayacaktır. Ayrıca 20-31 Ocak tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Dynamic Mirage-2025 NATO Deniz Eğitimi Simülasyon Tatbikatı'na iştirak edilecektir." bilgisini verdi.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, teknolojinin gücüyle yükselen yerli ve milli savunma sanayisi sayesinde, modern ve güçlü savunma ile güvenlik kapasitesinin her geçen gün daha da arttığının altını çizerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 'NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı' ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından üretilen 'Milli Piyade Tüfeği (MPT-76MH)' envantere alınmıştır. Ayrıca 'Hassas Güdüm Kiti (HGK-84) Tedariki Projesi' kapsamında Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen muhtelif miktarda güdüm kiti (HGK-84A) Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Personel temin faaliyetleri

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine memur temini başvurularının 20 Ocak'ta sona ereceğini bildirdi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak'a, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini aktaran Aktürk, 2025'te bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını kaydetti.

Sorular

Öte yandan basın bilgilendirme toplantısı sonrasında MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı teğmenlerle ilgili kararın ne zaman açıklanacağına dair soruları yanıtlayan kaynaklar, "Yüksek Disiplin Kurulları bugün saat 14.00'da toplanacaktır. Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacaktır. Gerekçeli karar hazırlanmasını ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki yeni yönetimin Ankara ziyareti

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki yeni yönetimin Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şu yanıtı verdi:

"Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz, hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye'de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz, onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak."

Tişrin Barajı'ndaki son durum

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı:

"Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir."