MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, dün TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'da bulunan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetlediklerini, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediklerini belirtti.

Ülkenin bekasına ve halkın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini, teröristlerin saldırının bedelini ödeyeceklerini belirten Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 14'ü 18-21 Ekim tarihlerinde Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile olmak üzere Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 41 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1171'i Irak'ın, 1064'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 235 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 47 terör hedefi imha edildi"

Dün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgiler veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir."

Aktürk, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait olduğu tespit edilen mağarada, 10 konkurs tanksavar füzesi, 7 SA 7B hava savunma füzesi, 2 mayın, 6 bin uçaksavar mühimmatı ile, 1 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildiğini aktardı.

Bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Akçakale ve Yüksekova'daki sınır karakollarına teslim olduğunu ifade eden Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya ve eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Diğer yandan Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyetle sürdürecektir." şeklinde konuştu.

78 bin 705 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 kişi yakalanmış, 1568 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Son bir hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yaklaşık 72 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bilgisini veren Aktürk, "19 Ekim'de Koyun Adaları'nın güneydoğusunda Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun bıraktığı düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bildirilmiş, göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır." dedi.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 22-26 Ekim arasında İstanbul'da düzenlenen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin dünyaya tanıtıldığı SAHA EXPO Fuarı kapsamında başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülke bakanları ve üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Bakan Güler'in, fuar kapsamında Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Fildişi Sahili, Somali ve Birleşik Arap Emirlikleri ile askeri alanlarda eğitim, işbirliği ve çerçeve anlaşmaları imzaladığını hatırlatan Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ise 17-19 Ekim'de Kuzey Makedonya ve İtalya'ya resmi ziyaretlerde bulunarak ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aktürk, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen İsrail saldırılarıyla binlerce insan hayatını kaybettiğini, yüz binlerce insan evlerinden, yurtlarından ayrılmaya zorlandığını belirterek, "İsrail, Lübnan'da da yerleşim yerlerini ve sivil halkı hedef almaya devam etmektedir. Toplu katliamlarına devam eden ve saldırılarını daha da yayma niyeti taşıyan İsrail karşısında uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." dedi.

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kuzey denizi ve Akdeniz'de Neptune Strike tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Neptune Strike Tatbikatı'na TCG Anadolu, TCG Gelibolu ve TCG Burgazada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu ile Adriyatik'te iştirak etmektedir. Ayrıca 21 Ekim'de Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de başlayan ve 92 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insansız hava aracının görev aldığı DENİZKURDU-1 Tatbikatı başarıyla devam etmektedir. Söz konusu tatbikatın fiili silah ve güdümlü mermi atışları 21-23 Ekim arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Seçkin gözlemci günü faaliyetleri ise yarın Aksaz'da icra edilecektir."

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG Akaçakoca mayın avlama gemisinin, 26-28 Ekim arasında İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştireceğini aktaran Aktürk, "Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun yarın Somali açıklarında olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin son olarak 18-19 Ekim'de Muğla'da çıkan orman yangınları olmak üzere bugüne kadar 34 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 109 helikopter ile 3 bin 459 sorti yaparak katkı sağladığını söyledi.

Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, MSB ile bağlı kuruluşlarının ürün ve projeleri sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarımı yapılan, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen ülkemizin ilk yerli ve milli fırkateyni TCG İstanbul ile yine yerli ve milli olarak inşa edilen TCG Sancaktar gemilerimiz 25-26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılacaktır. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 'OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı', 'MİLKED Elektronik Denetleme Sistemi', 'Tünel Açma Makinesi', 'Yeni Nesil Fırtına Obüsü' ile modernizasyonu tamamlanan 'Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcının' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır."

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının 3 Kasım'a kadar devam edeceğini, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının ise 25 Ekim-9 Kasım arasında yapılacağını hatırlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyetin kuruluşunun 101'inci yıl dönümününe ilişkin Milli Savunma Bakanlığının hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi.

Aktürk, şunları kaydetti:

"Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu milletimizle birlikte birçok etkinlikle kutluyoruz. Bu kapsamda, 29 Ekim'de Anıtkabir'de tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikat ve Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti, İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyetimize yaraşır birçok etkinlik icra edilmekte ve edilecektir. Ayrıca askeri müzelerimiz 29 Ekim'de halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir."