MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın işbirliği çerçevesinde imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarında yarın eğitime başlamasının planlandığı bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı.

Tuğamiral Aktürk, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 125 bin 311 kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin huzuru ve devletin bekası için Türkiye'ye yönelik tehdit unsurları ile mücadelesinin devam ettiğini aktaran Aktürk, bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Tel Rıfat ve Menbiç'te imha edilen 6 kilometre tünel ile birlikte Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 708 kilometre olmuştur."

Hudut güvenliği

Hudutlarda alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin konuşan Aktürk, "Hafta boyunca sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 181 şahıs yakalanmış, 881 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 205, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının ise 55 bin 600 olduğunu belirtti.

Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü aktaran Aktürk, hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde Van hudut hattında 122 kilo 688 gram uyuşturucu, Hakkari hudut hattında ise 36 kilo 18 gram sarma altın ele geçirildiğini söyledi.

Bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel güvenlik, barış ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitemizin Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarında, dost ile müttefik unsurların askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlanması amacıyla 29 ülkeden 696 harp okulu ve 241 astsubay meslek yüksekokulu öğrencisi eğitim görmektedir. Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak sürdürülen yakın işbirliği çerçevesinde imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında 49 Suriyeli öğrencinin (10 Kara, 18 Deniz, 21 Hava) Harp Okullarımızda yarın eğitime başlaması planlanmaktadır."

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları'nın 2025 yılı ikinci turunun 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildiğini kaydeden Aktürk, toplantıda 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler Faaliyetleri'nin gözden geçirildiği ve 2026 yılı uygulama planının ele alındığı bilgisini verdi.

İsrail

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıların, ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Gazze'de barışın tesisine yönelik sağlanan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması, İsrail'in anlaşmaya tümüyle uyması, bölgemizde huzur ve güvenliğin en kısa zamanda yeniden sağlanması için elzemdir. Ateşkes anlaşmasının mimarlarından biri olan ülkemiz, bölgede adil, kalıcı, kapsamlı bir barışın sağlanmasına ve Gazze'de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın tesisine katkıda bulunmaya hazırdır."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"2-9 Kasım'da Özbekistan'da Türkiye-Özbekistan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri, 3-14 Kasım'da Birleşik Krallık'ta Dynamic Master ile Çanakkale'de Yıldırım Seferberlik 2025 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. 30 Ekim-1 Kasım'da NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Thaon Di Revel ve Crotone, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Sella ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Evropi gemileri Çanakkale'ye, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Lissus gemisi tarafından 25-30 Ekim'de İzmir'e, TCG Giresun tarafından Mısır ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100'üncü yılı kapsamında 27-30 Ekim'de Mısır'a, Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Dumitrescu tarafından ise 30 Ekim-2 Kasım'da Balıkesir'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. TCG Akçakoca tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu görevi kapsamında, 1-4 Kasım'da Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

TSK'nın, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edildiğine işaret eden Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda modernize edilen M60T tankının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Aktürk, ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını, Bakanlığa bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR'ın atış testlerinin 23 Ekim'de başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Personel ve askeri öğrenci temin işlemleri hakkında da bilgi veren Aktürk, "14 Ekim'de başlayan '2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini' başvuruları 2 Kasım'da, 27 Ekim'de başlayan '2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini' başvuruları 9 Kasım'da sona erecektir." ifadesini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, ülkeye yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye, Türkiye'nin caydırıcı gücü olarak vatanın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin güvencesi olmaya devam edeceğini söyledi.

(Sürecek)