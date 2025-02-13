MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen operasyonlarda son bir haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke ile milletin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine, hudut güvenliğinde etkin tedbirler almaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

"Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonları ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 140 şahıs yakalanmış, 1799 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 134'ü Irak'ın, 243'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 377, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 614, engellenen kişi sayısı da 8 bin 181 olmuştur."

"İsrail, uluslararası hukuk ihlallerine devam ediyor"

Binlerce Filistinliyi acımasızca katleden İsrail'in, barışa ve ateşkese gölge düşürecek uluslararası hukuk ihlallerine, kararlarına ve söylemlerine devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Kendi topraklarından başka ülkelere sürülmeleri yönünde akıl ve mantık dışı, ciddiyetsiz ve hiçbir hukuki temeli olmayan dayatmalara maruz kalan Filistinlilere yönelik zulmün bir an evvel son bulması için 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümün hayata geçirilmesi şarttır." diye konuştu.

İkili ilişkiler

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Güler'in, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'daki anma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Deprem Şehitlerini Anma Programı"na eşlik ederek çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Aktürk, şöyle devam etti:

"Bakanımız, 10-13 Şubat tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanımız ise 12-15 Şubat tarihleri arasında Katar'a resmi ziyarette bulunmaktadır. Ayrıca, Fransa Silahlı Kuvvetler Akdeniz Bölge Komutanı ve beraberindeki heyet, 10 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Karargahımızdaki temaslarının ardından Bakanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir. Görüşmede,Türkiye-Fransa ilişkileri başta olmak üzere Akdeniz'deki durum ile bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bunun yanında ilki 2022'de Ankara'da, ikincisi 2023 yılında Paris'te gerçekleştirilen Türkiye-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünün Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ve heyetinin katılımıyla 20 Şubat'ta Ankara'da yapılması planlanmıştır."

NATO

Türkiye'nin 18 Şubat'ta üyeliğinin 73'üncü yılına ulaşacağı NATO'nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam edeceğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 12-13 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesi dolayısıyla Sayın Bakanımızın iştirak edemediği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na, NATO Daimi Temsilcimiz ve Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanımız tarafından katılım sağlanmakta, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının güçlenmesi kapsamında, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimiz vurgulanmaktadır."

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Bu çerçevede, birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını söyleyen Aktürk, 7-11 Şubat tarihleri arasında Pakistan'da AMAN-2025 Deniz Harekatı tatbikatına katılım sağlandığını belirtti.

Diğer tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"10-21 Şubat tarihleri arasında, Pakistan'da Türkiye ve Pakistan Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile Atatürk Tatbikatı, Kenya'da JUSTIFIED ACCORD-2025 Arazi Eğitimi,10-27 Şubat tarihleri arasında ise Umman Denizi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de INTERNATIONAL MARITIME EXERCISE-2025 Deniz Harekatı tatbikatı devam etmektedir. Ayrıca, NATO'nun alarm ve yığınaklanma faaliyetlerini test etmek amacıyla 10-21 Şubat tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Steadfast Dart 2025 Tatbikatı'na NATO Daimi Deniz Görev Gruplarından 3 gemimiz ile katılım sağlanmakta, bu tatbikatla ilişkilendirilmiş olarak 22-28 Şubat tarihleri arasında Romanya tarafından planlanıp icra edilecek müşterek, çok uluslu ve atışlı Dacia 2025 Tatbikatı'na 1 Keşif Bölüğümüz ile iştirak edilmesi planlanmaktadır. 15-22 Şubat tarihleri arasında Endonezya'da KOMODO-2025 Deniz Harekatı, 19 Şubat-14 Mart tarihleri arasında ise İngiltere'de COBRA WARRIOR-2025 Karma Hava Harekatı tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır."

Savunma sanayi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini de bildirdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda Boyga döner kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, "İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 76/62 milimetre Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 3'üncüsü TCG İzmir'e entegre edilmek üzere Anadolu Tersanesine teslim edilmiştir." diye konuştu.

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında, 17-18 Şubat'ta Çanakkale'de, 20-21 Şubat'ta Konya'da gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlanarak Bakanlığın temin faaliyetleri ile personel alımına ilişkin süreçlerinin anlatılacağını kaydetti.

(Sürecek)