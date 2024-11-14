MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Aktürk, 10 Kasım'da, Anıtkabir'de 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi ile rekor kırıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz şekilde ve başarıyla operasyonların devam ettiğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"İcra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1299'u Irak'ın, 1206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha Ceylanpınar'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur."

87 bin 755 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğunun altını çizerek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahıs yakalanmış, 1443 şahıs ise engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 610'a, engellenen kişi sayısı da 87 bin 755'e yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 8 Kasım'da beraberinde komuta kademesi ve bakan yardımcılarıyla birlikte Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yılı kapsamında Ankara'da düzenlenen programa katıldığını hatırlattı.

Bakan Güler'in 10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene de katıldığını hatırlatan Aktürk, "11 Kasım'da Çekya Büyükelçimizi kabul eden Sayın Bakanımız, 12 Kasım'da Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Bosna Hersek Savunma Bakanını ağırlamış, 13 Kasım'da Slovenya ve Zambiya Büyükelçilerimizi kabul etmiştir." dedi.

Aktürk, Bakan Güler'in, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey'i ağırladığını, her iki bakanın terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in, Filistin'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla masum Filistin halkının ölümüne sebep olduğuna dikkati çeken Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail, Lübnan'a saldırmaya, İran ile gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. İnsani yardımların ulaşmasına da engel olan İsrail'in saldırganlığı bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İsrail'in soykırımına, ilhak girişimlerine ve bölgede yaratacağı gerilimlere karşı uluslararası toplum ve bölge ülkelerini bir kez daha gerekli kararlılığı göstermeye çağırıyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"18-29 Kasım tarihleri arasında Muğla Aksaz'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT /SAS, Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Kaplan Pençesi 2 tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

NATO Daimi Karşı Mayın Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi kapsamında 13-16 Kasım arasında Balıkesir'e liman ziyaretinde bulunan TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz ile Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Balescu, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Algero ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Tajo gemileri, 16-19 Kasım arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında Kanada Deniz Kuvvetlerine ait Charlettown ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Cristobal Colon gemileri 15-18 Kasım tarihleri arasında Muğla'ya liman ziyareti yapacaktır."

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Kasım'da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında, SOLOTÜRK tarafından Lefkoşa'daki geçit töreninde selamlama geçişi, Girne'de gösteri uçuşu yapılacağını bildirdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, TCG BORA hücumbotu ve TCG BARTIN karakol gemisi tarafından Gazimağusa'ya, TCG ATAK hücumbotu ve TCG GÜR denizaltısı tarafından ise Girne'ye liman ziyaretleri gerçekleştirileceğini anlatan Aktürk, Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından 13-16 Kasım tarihleri arasında konserler icra edileceğini belirtti.

Savunma sanayi

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini söyledi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda "NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının" muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını aktaran Aktürk, "Ayrıca F-4E uçaklarının envantere girişinin 50'nci yılı kapsamında Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 15-17 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Öte yandan, dünyanın önemli savunma sanayi firmaları arasında yer alan ürettiği yerli ve milli projelerle imkan ve kabiliyetlerimizin gelişimine büyük katkılar sağlayan ASELSAN'ın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları bugün, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları ise yarın sona erecektir." bilgisini verdi.

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, terörle mücadeleden hudutların güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(Sürecek)