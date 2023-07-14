Milli Savunma Bakanı Y Güler, 'Bugüne kadar TSK'den 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın rütbesi geri alınmıştır'

MSB'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

-Milli Savunma Bakanı Y Güler, "Bugüne kadar TSK'den 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın rütbesi geri alınmıştır"

ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günün dolayısı ile düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugüne kadar TSK'den 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın rütbesi geri alınmıştır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığında tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, sivil ve askeri personel katıldı. Ayrıca, beş şehit yakını, beş gazi ve yakını olmak üzere 31 misafir törende yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birlik Komutanlığı'nın birlikte seslendirdiği konser ile devam etti.

Törende, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasının, hatırlanmasının önemine değinen Bakan Güler, şöyle konuştu:

"Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir grup alçağın girişimi ile meydana gelen 15 Temmuz hadisesi, asil milletimizin engin feraseti ve korku nedir bilmeyen duruşu ile bir destana dönüşmüştür. O gece asil Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın çağırısı ile her yaştan, her görüşten bu alçaklara karşı durmuş, devletin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Ayrıca, asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devletine, ülkesine bağlı şerefli mensupları da milletimiz ile omuz omuza vererek bu hainlere karşı kahramanca direnmiş ve onlara engel olmuştur.

Türk milletinin ordu ile dayanışmasının ve sergilediği dik duruş sayesinde, ihanet şebekesinin kalleşçe girişimi boşa çıkarıldığını belirten Bakan Güler, "Sonuç olarak 15 Temmuz hainlerin ihanetinden, halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür. Bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilinci ortaya koymuştur. Bir daha böyle hadiseler yaşanmaması ve ülkemizin aydınlık geleceği için 15 Temmuz, her yönü ile bizlere önemli sorumluluklar yüklemiştir."

Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktaran Bakan Güler, "Nitekim bugüne kadar TSK'den 24 bin 195 şahıs ihraç edilmiş, 2 bin 542 emekli şahsın rütbesi geri alınmıştır. Bundan sonra da Milli Savunma Bakanlığı olarak tespit edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ ile mücadelemiz büyük bir hassasiyet ile ve tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verdi.