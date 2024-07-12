Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler: Hain FETÖ ile mücadele devam edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hain FETÖ örgütüyle mücadelenin iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar sürdürüleceğini belirtti. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hainlerden temizlendiğini ve daha etkin bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, kahraman ordunun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına izin vermeyeceklerini söyledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni yapıldı. Törene video mesaj gönderen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yüce devletimiz hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıpğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert katıldı. Şehit ve gazi yakınlarının da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan törende, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan gösteri sahnelendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törene bir video mesaj gönderdi. Sözlerine şehit ve gazileri anarak başlayan Güler, şöyle devam etti:

"Tarihimizin en karanlık girişimlerinden birine sahne olan 15 Temmuz'u hatırlamak, geçmişten ibret almak için son derece önemli ve gereklidir. Milli iradeye karşı bir grup alçağın teşebbüsüyle meydana gelen bu kalleş girişim, milletimizin engin feraseti ve vatanına, devletine bağlı şerefli Türk askerinin korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür. O gece Türk milleti, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine her yaştan insanıyla bu alçaklara karşı durmuş; devletinin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır.

Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde; hain FETÖ'cülerin 40 yılı aşkın süredir planladığı sinsi kalkışma çok kısa bir sürede bastırılmış, milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne verdiği önem bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı gösterilen bu milli ve güçlü duruş, asil milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu cesaretin ve Türk ordusunun yüksek karakterinin en açık göstergesidir.

"Hainlerden temizlenen TSK, eskisinden daha etkin, caydırıcı bir şekilde görevlerini sürdürmekte"

Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kore'de ve Kıbrıs'ta, bugün de yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede gözünü kırpmadan nasıl şehadete koştuysa, 15 Temmuz'da da vatandaşlarımızla omuz omuza içine sızan hainlere diz çöktürmüş, demokrasiye olan inancını bir kez daha gözler önüne sererek ezber bozucu bir başarıya imza atmıştır. Hainlerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; eskisinden daha etkin, caydırıcı, saygın bir şekilde görevlerini sürdürmekte, bu kapsamda son bir asrın en yoğun faaliyetlerini büyük bir başarıyla icra etmektedir. Bu büyük başarıdaki en büyük pay, vatanını korumak için hainlere karşı kahramanca bir dik duruş sergileyen Ömer Halisdemirler gibi nice şehidimize ve gazimize aittir.

"Bakanlığımızın FETÖ ile mücadelesi iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar sürdürülecek"

Yüce devletimiz hukuk kuralları çerçevesinde, şehit ve gazilerimizin kanlarını yerde bırakmamış, sevenlerinin gözyaşlarının hesabını sormuş, sormaya da devam etmektedir. Bakanlığımızın hain FETÖ örgütüyle mücadelesi de iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kahraman ordumuzun şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi ve kutlu dönemde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk İlke ve İnkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha büyük, daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Demokrasi 15 Temmuz Güvenlik Politika Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz'da Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanıyor: İşte Güncel Kesintiler ve Elektriklerin Ne Zaman Geleceği 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir? 13 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 şampiyonu kaç para alıyor? EURO 2024 şampiyonu İngiltere-İspanya ne kazandı, para ödülü ne kadar? MasterChef Bera kimdir? 2024 MasterChef Bera Altaş kaç yaşında, nereli? Bera Erkek ismi mi? MasterChef Enes kimdir? 2024 MasterChef Enes kaç yaşında, nereli? MasterChef Şehmus kimdir? 2024 MasterChef Şehmus Uluğ kaç yaşında, nereli? MasterChef Zeynep kimdir? 2024 MasterChef Zeynep Gültepe kaç yaşında, nereli?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
title