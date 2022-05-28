MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz - Haberler

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MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Daima asil milletimizin hizmetindeyiz

KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

KONYA'da engebeli arazide düşerek yaralanan kişi, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile bulunduğu yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan kişinin, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter ile kurtarılma anları, MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşılan görüntüye, "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesi'ne tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" notu düşüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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