MSB, Çanakkale'deki yangına helikopter gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.
MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.