MSB, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopter ile havadan destek sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.