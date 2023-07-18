MSB, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği sağlıyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopter ile havadan destek sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel