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MSB, Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği sağlıyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopterle havadan destek sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopter ile havadan destek sağlıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Güncel Haberler

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