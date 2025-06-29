MSB, Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi Gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, 29'uncu Dönem Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' düzenledi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29'uncu Dönem Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında, 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca; 29'uncu Dönem Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Operasyonel Kursu kapsamında, 'Çabuk İniş ve Tahliye Eğitimi' gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel