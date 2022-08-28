MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı Güncel Haberler 2 başlıklı video "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı videoMustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi Top atışlarının düştüğü bölgede... 2 başlıklı video "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı video Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi Top atışlarının düştüğü bölgede yükselen dumanlar Türk askerlerinin sürünerek siperde ilerlemesi Atlı askerlerin savaş alanında ilerleyişi Mustafa Kemal Atatürk'ün otomobil üzerinde kurmayları ile konuşması ve otomobile oturması Savaş sebebiyle yıkılan şehirler Türk hekimin yaraları ve hastaları muayene etmesi Elinde Yunanistan bayrağı ile koşan Yunanistan askerleri Savaş alanın koşarak ilerleyen Türk askerleri Savaş alanında hücum eden atlı askerler Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş yüksek bir tepeden savaş bölgesini incelemesi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmayları ile birlikte yürüyüşü Savaş alanın gözetleyen telefon ile bilgi veren Türk askeri Oynayarak eğlenen ve alkış tutan Türk askerleri Elinde Türk bayrağı ile savaş alanında ilerleyen Türk askerleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Kemal Atatürk Afyon Güncel Haberler

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