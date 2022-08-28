MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
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2 başlıklı video "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı videoMustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi Top atışlarının düştüğü bölgede...
2 başlıklı video
"100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" - 3 başlıklı video
Mustafa Kemal Atatürk'ün Afyon - Kocatepe'de dürbün ile savaş alanına bakması
Türk askerlerinin koşarak hücuma kalkışı
Türk askerlerinin siperden düşman mevzilerini ateş etmesi
Top atışlarının düştüğü bölgede yükselen dumanlar
Türk askerlerinin sürünerek siperde ilerlemesi
Atlı askerlerin savaş alanında ilerleyişi
Mustafa Kemal Atatürk'ün otomobil üzerinde kurmayları ile konuşması ve otomobile oturması
Savaş sebebiyle yıkılan şehirler
Türk hekimin yaraları ve hastaları muayene etmesi
Elinde Yunanistan bayrağı ile koşan Yunanistan askerleri
Savaş alanın koşarak ilerleyen Türk askerleri
Savaş alanında hücum eden atlı askerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş yüksek bir tepeden savaş bölgesini incelemesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmayları ile birlikte yürüyüşü
Savaş alanın gözetleyen telefon ile bilgi veren Türk askeri
Oynayarak eğlenen ve alkış tutan Türk askerleri
Elinde Türk bayrağı ile savaş alanında ilerleyen Türk askerleri ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "100'üncü yılında büyük zaferin ayak sesleri" başlıklı videoları sosyal medya hesabından paylaştı.