MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye... - Haberler

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MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye...

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye...

MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır.

MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Bulgaristan, Mayın, Güncel, Haberler

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