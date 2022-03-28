MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye...
AA - Sertaç Bulur - Güncel
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MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır.
MSB: Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay yerine intikal ettirilen SAS timlerince müdahaleye başlanmıştır.
AA / Sertaç Bulur - Güncel