MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı...
MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.
MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Sarp Özer - Güncel