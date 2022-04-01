MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı... - Haberler

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MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı...

AA - Sarp Özer - Güncel
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MSB:

MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.

MSB: "(Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağı) Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."

AA / Sarp Özer - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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