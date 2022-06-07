MSB bilgilendirme toplantısı EFES 2022 tatbikat alanında yapıldı Açıklaması - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yılbaşından itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 950 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Naliç Yokuva tarafından EFES 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın icra edildiği Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumlarıyla FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi artan şiddet ve tempoda sürdürdüğünü bildiren Yokuva, çalışmaların terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam ettiğini belirtti.

Terörle mücadelede gelinen son duruma ilişkin rakamları paylaşan Yokuva, şöyle konuştu:

"1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edilerek 425 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca Pençe Serisi operasyonlar kapsamında son olarak 17 Nisan'da Metina, Avaşin-Basyan ve Zap bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla icra edilmekte, terör yuvaları tek tek parçalanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda sadece terörist hedeflere karşı icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve mayın/EYP ele geçirilmiş ayrıca 184 mağara ve sığınak tahrip edilmiştir. Pençe Serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195'i Pençe-Kilit Operasyonu'nda olmak üzere toplam 1130 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler dışında bir hedefinin bulunmadığını bir kez daha vurguladıklarını, terör örgütü DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi terör örgütü PKK'nın da Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Yokuva, başta Pençe-Kilit Operasyonu olmak üzere vatan için canlarını feda eden şehit silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle andıklarını, yaralı personele acil şifa dileklerini ilettiklerini ifade etti.

Hudut güvenliği

Yokuva, hudutlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edildiğini, hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan operasyonlara ilişkin rakamları paylaşan Yokuva, şunları kaydetti:

"2022 yılında İran sınırında 39 bin 177 şahıs engellenmiş, 966 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 Nisan'dan bugüne kadar tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1400 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 129'u FETÖ mensubu olmak üzere 194'ü teröristtir. 38 bin 261 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda; 1007 kilogram uyuşturucu, 4 bin 250 adet muhtelif uyuşturucu hap, 3 bin 750 paket sigara ve 552 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir."

Suriye

Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak sürdüğünü dile getiren Yokuva, terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere saldırı arayışlarının sürdüğüne dikkati çekti.

1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı gerçekleştirildiğini, komandoların anında müdahalesiyle 1256 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Yokuva, "DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." dedi.

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Yokuva, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege ve Akdeniz'de ülkesinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya devam ettiğini, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli ve samimi yaklaşımlarına rağmen Yunanistan'ın gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine devam ettiğini, yapılan tüm diyalog ve görüşme çağrılarını cevapsız bıraktığını ve temelsiz suçlamalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yunanistan'ın askeri deniz ve hava araçlarıyla Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik ihlallerine devam ettiğini, 2022 yılında 316 gemi ihlal ve 637 GASA iniş kalkış olmak üzere 953 ihlal gerçekleştirdiğini dile getiren Yokuva, bu dönemde söz konusu adalara 24'ü savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 73 ziyaretin gerçekleştirildiğini, uluslararası hukukun ihlaline devam edildiğini ifade etti.

Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulduğunu, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütüldüğünü kaydeden Yokuva, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasını temenni ettiklerini, Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu bir kez daha vurguladıklarını kaydetti.

Ukrayna

Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan bölge ve dünya güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Yokuva, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun, gerginliğin bir an önce azaltılarak, diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

NATO

Deniz Yüzbaşı Yokuva, kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olan NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya, ikinci büyük ordusu olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde olmaya devam ettiklerini söyledi.

NATO'nun genişlemesinin hassasiyetlerine gösterilecek saygı oranında anlamlı ve önemli olduğuna işaret eden Yokuva, "Bir güvenlik örgütü olarak en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizm olan NATO içerisinde, ittifak üyesi bir ülkeye saldıran; asker, polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bölge ve dünya barışı için sorunların her zaman diyalogla çözümünden yana olduğunu, küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapmaya devam ettiğini dile getiren Yokuva, bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 19 Mayıs'ta Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldığı, Japonya ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yokuva, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise 15-16 Haziran'da Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacağını, 29-30 Haziran'da da Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılım sağlayacağını aktardı.

Karadeniz'in yanı sıra Balkanlar'daki ülkelerin istikrar, siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün önemine işaret eden Yokuva, başta Kosova ve Bosna-Hersek olmak üzere tüm Balkan ülkelerinin birlik ve bütünlük içinde mevcudiyetini sürdürmesini istediklerini söyledi.

Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından bu yana üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini dile getiren Yokuva, "Türkiye NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri de Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve AGİT görevleri ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

FETÖ ile mücadele

Yokuva, Bakanlığın tüm birimlerinin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü, 15 Temmuz 2016'dan bugüne 24 bin 387 personelin ihraç edildiğini, 781 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiğini aktardı.

1 Ocak - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında 428 personelin ihraç edildiğini, 258 emekli personelin rütbelerinin geri alındığını, 249 personelin göreve iade edildiğini, 22 emekli personelin rütbesi/unvanının iade edildiğini bildiren Yokuva, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Deniz Yüzbaşı Yokuva, EFES 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı ile bu kapsamda düzenlenen sergi hakkında da bilgilendirme yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'lere yaklaşan savunma sanayimizin ürettiği yüksek teknoloji ürünü silah sistemleri de tatbikatta başarıyla kullanılmıştır." bilgisini verdi.