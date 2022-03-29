MSB: Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de ( İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel