MSB: Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor - Haberler

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MSB: Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, mayın arama faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de ( İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, mayın arama faaliyetleri ile ilgili görüntüler de yer aldı.

Daha önce de Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında ve İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen 2 mayın, Sualtı Savunma Timleri'nce imha edilmişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Boğazı, Batı Karadeniz, Milli, Mayın, Güncel, Haberler

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