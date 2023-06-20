MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel