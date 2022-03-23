Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
(İHA)
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