Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/ Ypg'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Terörist, Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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