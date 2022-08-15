MSB: Bakanlık teknik heyeti, F-16 görüşmesi için ABD'ye gitti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 tedariki ve modernizasyonu için bakanlık teknik heyetinin, davet üzerine ABD'ye gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık 2021, Şubat ve Mart 2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de 3 toplantı icra edilmiştir. F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir" denildi.