Msb, Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın Şehit Olduğunu Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), jandarma astsubay kıdemli çavuş Tansu Çolak'ın dün şehit olduğunu duyurdu.

Jandarma astsubay kıdemli çavuş Tansu ÇolaK, dün (7 Nisan) Ankara'da meydana gelen trafik kazası sonucu şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada, "7 Nisan 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise Twitter hesabında; "Başka canlara zarar gelmesin diye görev yaparken elïm bir trafik kazası sonucu şehit olan mesai arkadaşımız J. Asb. Kd. Çvş. Tansu Çolak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.