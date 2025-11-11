Haberler

Bakan Yerlikaya'dan C130 Uçağı Enkazı Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Gürcistan İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyi duyurarak, C130 askeri kargo uçağının enkazına ulaşılması ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yerlikaya, şehitler için başsağlığı diledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ettiğini belirterek, "Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
