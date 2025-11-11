MSB: Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü (5)

'ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI TAKİP EDİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, Gürcistan makamlarıyla birlikte yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,