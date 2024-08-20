MSB, Amfibi Harekat Eğitimleri'nin Fotoğraflarını Paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Harekat Eğitimleri'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Amfibi Kolordu Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından Aksaz ve Kaş/Antalya bölgelerinde gerçekleştirilen eğitimler görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Amfibi Harekat Eğitimleri"nin fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğraflar, bakanlığın sosyal medya hesabından, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı birlikler tarafından, Aksaz ve Kaş/ Antalya bölgelerinde Amfibi Harekat Eğitimleri icra edildi." bilgisiyle yayımlandı.