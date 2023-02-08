MSB: Adıyaman'da Hatice Kılınç enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Hatice Kılınç isimli vatandaşın sağ çıkarıldığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Hatice Kılınç isimli vatandaşın sağ çıkarıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstihkam Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın arama ve kurtarma timleri tarafından Adıyaman'da Hatice Kılınç isimli vatandaşımız sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Birlik Zamanı" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB: Adıyaman'da Hatice Kılınç enkazdan kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.