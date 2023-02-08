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MSB: Adıyaman'da Hatice Kılınç enkazdan kurtarıldı

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MSB: Adıyaman'da Hatice Kılınç enkazdan kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Hatice Kılınç isimli vatandaşın sağ çıkarıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Hatice Kılınç isimli vatandaşın sağ çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstihkam Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın arama ve kurtarma timleri tarafından Adıyaman'da Hatice Kılınç isimli vatandaşımız sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Birlik Zamanı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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