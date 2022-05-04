Msb Açıkladı: Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Bir Teğmen Şehit Oldu, 24 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı ; İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ndeki bir unsura teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda şehit olduğunu açıkladı. Saldırı sonrasında 24 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı; İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 4 Mayıs 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucunda kahraman silah arkadaşımız İs. Tğm. Talha Bahadır ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Saldırı sonrası belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmış ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."