MSB açıkladı! 5 tahıl gemisi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna limanlarından yola çıktığını açıkladı.

İşte MSB'den yapılan o açıklama:

Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Ayrıca Ukrayna limanlarına gidecek olan 4 gemi de bugün Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlenecek

(İHA)