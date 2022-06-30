MSB açıkladı! '29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' MSB: 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. MSB: 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel PKK Güncel Haberler

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