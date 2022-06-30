MSB açıkladı! '29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Haberler

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MSB açıkladı! '29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB açıkladı! '29 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

MSB: 'Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

(İHA)

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