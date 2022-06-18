Msb, 9 PKK'lı Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımı şöyle: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ANKA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler

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