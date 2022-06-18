MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel