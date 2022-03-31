MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesinin Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesinin Beyrut'a ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savuma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından Lübnan Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere hazırlanan 81 ton ve 148 palet yardım malzemesi, TCG Yıldırım fırkateynimizin refakatinde TCG İskenderun gemimiz tarafından Beyrut'a ulaştırıldı. Karşılama töreninde; Beyrut Büyükelçimiz Ali Barış Ulusoy, Lübnan Genelkurmay Başkanı Temsilcisi Tümg. Elias Yusuf, Beyrut Askeri Ataşemiz Alb. Hüseyin Başaran ve yerel yetkililer yer aldı" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

MSB: 81 ton ve 148 plaket yardım malzemesi Beyrut'a ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title