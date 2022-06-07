MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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