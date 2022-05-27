Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.