Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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