MSB: "7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MSB: '7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi'

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/ Ypg'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Saldırı, YPG, PKK, Güncel, Haberler

title