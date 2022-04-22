MSB: "7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.
MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/ Ypg'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."
(İHA)
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