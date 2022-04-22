MSB: '7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi'

MSB: "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/ Ypg'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel