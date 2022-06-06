Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
AA / Sertaç Bulur - Güncel