Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. AA / Sertaç Bulur - Güncel Milli Savunma Bakanlığı PKK Güncel Haberler

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