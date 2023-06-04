MSB, 65'inci Mekanize Piyade Tugayı Kosova'ya intikal ediyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.
MSB, 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi
KIRKLARELİ - Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel