MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title