MSB, 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen faaliyetleri paylaştı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm kurum ve birliklerini, devletin ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak ilk andan itibaren bütün imkanlarıyla seferber etti.

Depremin gerçekleştiği an itibarıyla harekat merkezleri durum değerlendirmesi yaparak saat 04.30'da birliklerden durum raporlarını istedi, aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi.

İslahiye'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında ve Kahramanmaraş'ta bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda saat 04.35'te depremzede vatandaşların kışla içerisindeki emniyetli bölgeye alınıp barınmalarını sağlanarak esas çalışmalara başlandı.

Saat 05.00'te Bakanlık bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi, eş zamanlı olarak Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başlandı.

Saat 05.00'da Antakya 2'nci Hudut Alay Komutanlığı arama kurtarma ve halka yardım faaliyetlerine başlandı.

Gerekli bilgi ve raporların alınmasını ve hazırlıkların yapılmasını müteakip Türk Silahlı Kuvvetleri karargahlardan çıkarak, AFAD ve valiliklerce belirlenen görev ve sorumluluk sahalarında depremin ilk anından itibaren yer aldı.

Mehmetçik, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerinde olduğu gibi depremle mücadelede de ilk andan itibaren aynı azim, kararlılık ve büyük fedakarlıkla görev yaptı.

Arama kurtarma faaliyetleri

AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Destek Çözüm Ortağı olarak Bakanlığa tevdi edilen 12 çalışma grubunda (Güvenlik ve trafik, tahliye ve yerleştirme planlama, arama ve kurtarma, barınma, bilgi yönetimi, değerlendirme ve izleme, sağlık, haberleşme, nakliye, beslenme, yangın, hasar tespit, iletişim) ana çözüm ortakları ile koordineli olarak faaliyetler yürütüldü.

Bu kapsamda, deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel görev yaptı, 29 arama kurtarma köpeği de bu çalışmalara destek sağladı.

AFAD Başkanlığı tarafından, "Arama Kurtarmada Hedef 100 Bin Projesi" kapsamında Bakanlıktan 15 bin arama ve kurtarma personelinin yetiştirilmesi talep edildi.

Proje kapsamında, arama ve kurtarma personelinin yetiştirilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından 106 personele Eğitici Eğitimi verildi. 70 personel için planlama yapılarak, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 10 bin 804 personel "Enkazda Arama Kurtarma Eğitimi" aldı.

Ayrıca, madencilerin kullandığı tekniklerin öncelikle ağır ve orta seviye arama kurtarma personelimiz tarafından kullanılması maksadıyla 470 personele Kömür İşletmeleri A.Ş'de "Madencilik Teknikleriyle Arama Kurtarma Eğitimi" verilerek 145 personel için planlama yapıldı.

Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan 40 personele 10'ar kişilik gruplar halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce "Tahlisiye Eğitimi" verildi, 60 personel için eğitim planlaması yapıldı.

Yurt dışında meydana gelen afetlerde Türkiye'yi temsilen arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla İngilizce bilen personelden 5 arama kurtarma timi teşkil edildi.

Hava ve deniz yardım koridoru

Hava ve deniz yardım koridoru faaliyetleri kapsamında, 65 uçak, 71 helikopter, İHA-TİHA'lar dahil hava yardım köprüsü kurularak arama kurtarma personeli, yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Yaralı ve bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların nakledilmesi sağlandı.

İncirlik'te kurulan merkezden 300'den fazla köye, 32 ilçeye ulaşıldı. Hava araçları ile 6 binden fazla sorti gerçekleştirilerek 22 binden fazla vatandaş tahliye edildi.

Ayrıca İngiltere, Endonezya, Hollanda, Katar, Norveç uçak, ABD ve Katar da helikopter desteği sağladı, bu hava araçlarının koordinasyonu da sağlanarak çalışmalar sürdürüldü.

Tesis edilen Deniz Nakliye Koridoru kapsamında, TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri arama kurtarma personeli ve iş makinaları yüklü olarak İskenderun'a gönderildi.

TCG İskenderun gemisi yaralılar ile bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşları Mersin'e tahliye edildi. 24 gemi, Mersin, İskenderun, Antalya, Taşucu ve Girne'de teyakkuz durumunda tutuldu.

Yiyecek ve dağıtım faaliyetleri

Deprem bölgelerinde 9,5 milyon paket kumanya dağıtıldı, 112 sahra mutfağı ve 49 sahra fırını ile günlük 160 bin sıcak yemek, 460 binden fazla ekmek üretim kapasitesine ulaşılarak, 7,2 milyon vatandaşa sıcak yemek verildi, 13,8 milyon ekmek dağıtıldı, ayrıca gıda ve su güvenliği için de 4 gıda ve su kontrol laboratuvarı kuruldu.

Depremin ilk anından itibaren tüm kışla ve sosyal tesisler afetzedelerin kullanımına açıldı, orduevi ve özel eğitim merkezlerinde depremzedeler misafir edildi. Uygun olan askeri tesisler hizmete açılarak binlerce kişi ağırlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı birimler tarafından 72 bin çadırın kurulumu gerçekleştirildi ve envanter bulunan 3 bin 700 soğuk iklim çadırlarının tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bor'daki fabrikalar başta olmak üzere askeri fabrikalarda 24 saat esasına göre çadır ve konteyner üretimi yapılarak 13 bin çadır, 856 soğuk iklim çadırı ve 529 konteynerin ihtiyaç yerlerine sevki sağlandı. Yaşam destek faaliyetleri kapsamında, 9 ilde 619 mutfak, fırın, banyo, çamaşırhane, tuvalet, lojistik üs kuruldu ayrıca 251 Mehmetçik Okulu açıldı.

NATO tarafından sağlanan destek faaliyetleri kapsamında, Antakya'da 2 bin 400, İskenderun 1600 kişilik ve Defne'ye 4000 kişilik çadır kent kuruldu.

Göktürk uydusu ve İHA'larla bölge taranarak yıkımın fotoğrafı çıkarıldı, elde edilen veriler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşıldı.

Sağlık hizmetleri

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesi kuruldu ve alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personelle depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti verildi.

Öte yandan depremin hemen ardından bölgeye iş makinalarını, arama kurtarma ekiplerini getiren TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti verdi.

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle sahra hastanesinde bugüne kadar 151 ameliyat gerçekleştirildi ve 16 binden fazla depremzedenin tedavisi yapıldı. Gemilerde ayrıca "Hatice Deniz" ile "Nur" isimli iki bebeğin doğumu da gerçekleştirildi.

Bina tesis hasar tespiti

Afet bölgesi ilan edilen 12 ilde, MSB'ye bağlı İnşaat Emlak Bölge Başkanlıkları marifeti ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak, toplam 10 bin 159 bina ve tesise ait hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Bunlara ilave olarak, afet ve acil durumlarda icra edilen yardım destek faaliyetleriyle ilgili planlamanın bir bütünlük içinde yapılabilmesi maksadıyla, "Mehmetçik Afet Destek Üssü Projesi" başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ordu ve kolordu komutanlıkları seviyesinde toplam 18 adet üs kurulması planlandı.

Söz konusu üslerle, içinde her türlü lojistik imkanları barındıran 500 kişilik çadır kent kurulması hedeflenirken proje kapsamında 500 kişilik örnek üs Tekirdağ'da 8 Nisan 2024'te kuruldu. Yurt içi ve yurt dışında tatbikat faaliyetleri yürütüldü, ayrıca AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgesel ve yerel seviyede gerçekleştirilen tatbikatlara katılım sağlandı.