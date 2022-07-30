Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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