MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.
HAKKARİ (İHA) - MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır."
İhlas Haber Ajansı / Güncel