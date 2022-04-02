MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır - Haberler

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MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

HAKKARİ (İHA) - MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır."

İhlas Haber Ajansı / Güncel

31 Mart, Hakkari, Piyade, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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