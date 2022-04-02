MSB: Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır

HAKKARİ (İHA) - MSB: "31 Mart tarihinde akşam saatlerinde, Şemdinli/ Hakkari bölgesinde devriye görevi icra eden unsurda görev yapan, Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen Derecik Çayına düşerek kaybolmuş, bölgede derhal havadan ve karadan yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde bölgede yapılan arama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşılmıştır."

İhlas Haber Ajansı / Güncel