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Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Son dakika haberi! Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ Ypg'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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