Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.

Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

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