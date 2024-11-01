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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin kişi ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin kişi ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin 920 vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaret saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar devam etti. Bakanlık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle andıklarını vurguladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin 920 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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