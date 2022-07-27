MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristin, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristin, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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