MSB: 25 terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristin, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristin, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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