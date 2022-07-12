Msb, 2 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ANKA / Güncel Suriye YPG PKK Güncel Haberler

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