MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

(Utku Şimşek/ İHA)

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title