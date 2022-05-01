Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Haberler

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Msb: 19 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki operasyonlarla ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. MSB'den yapılan paylaşım şöyle:

"Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz! Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

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