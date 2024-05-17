MSB, 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 43 gemi ile 27 limanın ziyaret edileceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 43 gemi ile 27 limanın ziyaret edileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri unsurlarımız tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti icra edilecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.