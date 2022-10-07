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MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/ Ypg'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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