MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.